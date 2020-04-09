Минздрав России расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по противодействию распространению коронавируса. Министерство добавило новые препараты в список лекарств, которые рекомендуется использовать для лечения инфекции.

Согласно данным рекомендаций, при лечении коронавируса возможно применение следующих препаратов:

— гидроксихлорохин

— хлорохин

— мефлохин

— азитромицин

— надропарин кальция

— тоцилизумаб

— лопинавир плюс ритонавир

— рекомбинантный интерферон альфа

— рекомбинантный интерферон бета-1b

Отмечается, что еще три препарата — умифеновир, ремдесивир и фавипиравир — находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с диагностированным коронавирусом.

— По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяются при лечении пациентов с COVID-19. Однако имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения, — говорится в тексте, опубликованном Минздравом.

По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.