Минздрав рассказал об основных путях заражения коронавирусом

Академик РАН, профессор, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал основные пути заражения коронавирусом. Он отметил, что распространение инфекции идет наиболее активно при тесных контактах в семье, местах большого скопления людей, организованных коллективах.

— В России карантинные меры начали принимать еще в начале января, при появлении групповых заболеваний в КНР, — приводит «Российская газета» слова Брико. — Поначалу они касались ограничений на границе с Китаем, транспортных связей. Затем они по мере развития эпидемии приобретали более разнообразный характер, ужесточались и носили государственный характер. Это позволило существенно сдержать темпы развития эпидемии, выиграть время для мобилизации медицинской службы, обеспечения ее готовности к оказанию полноценной и эффективной медицинской помощи тяжелым больным.

Своевременно принятые карантинные меры привели к тому, что из Китая у нас практически не было завозов инфекции. Больше всего инфицированных прибыло к нам из европейских стран. Вместе с тем до сих пор возвращаются застрявшие за границей туристы и решившие вернуться на Родину соотечественники. Со слов мэра Москвы Сергея Собянина, за последние полтора месяца в Россию приехали из-за границы больше миллиона человек, из них около 120 тысяч — москвичи, а почти половина «проехала через Москву и поехала дальше в регион.

А эта инфекция коварна тем, что у нее очень длительный инкубационный период — от 2 до 20 дней, и часть из приехавших заболеет спустя какое-то время по возвращении. Сегодня распространение инфекции идет уже внутри страны, внутри городов. И если вначале стояла задача предупредить завоз и выявить больных среди приезжающих, то сейчас выявить всех инфицированных мы не можем. Потому что сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса — идет местное распространение вторичных и третичных случаев, которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции.

Распространение инфекции идет наиболее активно при тесных контактах в семье, местах большого скопления людей, организованных коллективах. Как и во всех странах мира, в последнее время увеличивается число заносов и распространения инфекции в медицинских организациях и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН и др). В этих учреждениях вопросы обеспечения эпидемиологической безопасности особенно важны. Работа медицинских работников сопряжена с очень высоким риском инфицирования COVID-19, поэтому большое значение имеют вопросы безопасности персонала (навыки надевания и снятия средств индивидуальной защиты, экстренной личной профилактики и др.).

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.