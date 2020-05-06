Минздрав рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания.

«Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины... есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», — приводит слова Мурашко «РИА Новости».

По последним данным Worldometers на 6 мая, всего выявлен 3 747 292 случая заражения коронавирусом. Умерших — 258 962 человека, выздоровело — 1 250 602.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 6 мая зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.