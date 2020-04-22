Минздрав призывает продлить ограничительные меры на майские праздники

В Минздраве России считают, что ограничительные меры российских властей, направленные на нераспространение коронавируса, стоит продлить на период майских праздников.

— Если мы посмотрим, в других странах, где уже четкие тенденции к снижению (числа заразившихся), не отменяют эти меры по самоизоляции, меры по дистанцированию социальному, — цитируют «РИА «Новости» главного внештатного специалиста, эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. Послабления есть, но меры сохраняются.

Последние несколько дней прирост 8-10%, конечно, меньше, чем это было раньше, когда было 15-17%. Посмотрим, что будет, еще минимум неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то заключения.

Из-за пандемии коронавируса Президент России Владимир Путин установил режим нерабочих дней до 30 апреля, однако у региональных властей есть право определять конкретный набор профилактических средств самостоятельно. В Москве установлен режим самоизоляции и цифровых пропусков.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтверждено 5 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Сообщается, что 43,4 процента из них не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 427 человек.