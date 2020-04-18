Минздрав одобрил применение китайского препарата при коронавирусе

Минздрав России считает, что препятствий для использования незарегистрированного в РФ китайского препарата гидроксихлорохин для лечения новой коронавирусной инфекции нет, сообщает ТАСС.

Ранее правительство РФ поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава применять и передавать другим медицинским организациям незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин в количестве 68,6 тысяч упаковок для лечения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что для его производства применяется идентичная или схожая по качеству активная фармацевтическая субстанция, использующаяся для производства готовой формы препарата как в Китае, так и в России.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313.