Минспорта отменило все международные соревнования на территории России

Министерство спорта РФ приняло решение с 16 марта отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий. Такая мера была принята в связи с пандемией коронавируса. Соревнования отменяются до особого распоряжения.

— Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории РФ всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить контроль за исполнением решения, — говорится в документе.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 подтвержденных случая заболевания. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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