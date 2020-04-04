Минспорта Белоруссии рекомендовал до 20 апреля приостановить спортивные мероприятия с участием детей и подростков

Проведение спортивных мероприятий с участием детей и подростков рекомендовано приостановить в Белорруссии до 20 апреля. Соответствующее решение принято на основании рекомендаций Минздрава для противодействия распространению коронавируса COVID-19, сообщили на сайте Министерства спорта Белоруссии.

Начальникам главных управлений (управлений) спорта и туризма облисполкомов, Минского горисполкома, руководителям республиканских центров олимпийской подготовки рекомендуется согласовать с национальными федерациями по видам спорта приостановку до 20 апреля спортивно-массовых мероприятий.

При проведении матчей чемпионатов по футболу, хоккею, гандболу совместно с собственниками спортивных объектов и федерациями предписано неукоснительно соблюдать меры эпидемиологического и санитарного характера в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения.

В Минспорта разработан комплекс мер по снижению риска завоза и распространения коронавирусной инфекции.