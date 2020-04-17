Минспорта Белоруссии продлило приостановку детско-юношеских соревнований
Министерство спорта и туризма Белоруссии из-за ситуации с распространением коронавируса рекомендовало продлить приостановку проведения в стране спортивных мероприятий для детей и подростков «до особого распоряжения».
— На основании рекомендаций министерства здравоохранения Республики Беларусь, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19, министерство спорта и туризма Республики Беларусь рекомендует продлить приостановку проведения спортивных мероприятий для детей и подростков до особого распоряжения, — говорится на официальном сайте министерства.
14 марта были даны рекомендации приостановить подобного рода соревнования в Белоруссии до 6 апреля, затем — до 20 апреля. При этом взрослый чемпионат Белоруссии по футболу пока не был приостановлен.
Дополнительная информация:
http://mst.by/ru/actual-ru/view/minsporta-prodlevaet-priostanovku-sportivnyx-meroprijatij-s-uchastiem-detej-i-podrostkov-18045-2020/