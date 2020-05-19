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Минспорт РФ утвердил порядок присвоения квалификационных категорий тренеров

13:11

Министерство спорта России на официальном сайте утвердило порядок присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационные требования к присвоению соответствующих категорий.

Присвоение квалификационных категорий направлено на определение соответствия результата профессиональной деятельности тренеров квалификационным требованиям и проводится в целях повышения уровня профессионального мастерства и компетенции тренеров, повышения эффективности и качества профессиональной деятельности тренеров, а также повышения заинтересованности тренеров в результатах труда.

Данный приказ даст возможность материально простимулировать тренеров, повысив им заработную плату, в зависимости от присвоенной категории. Размер увеличения зарплаты определяют субъекты Российской Федерации своими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная информация:

https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/34948/

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