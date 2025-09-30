Минспорта РФ изучит возможность аккредитации Федерации стеношного кулачного боя

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что организация рассмотрит инициативу создания Федерации стеношного кулачного боя.

«Основатель группы компаний «Царьград» Константин Малофеев вышел с инициативой создания Федерации стеношного кулачного боя. На встрече он рассказал, что общественное объединение традиционных видов спорта за пять лет провело более 100 крупных мероприятий в 23 регионах России. Интерес к ним фиксировали огромный. Самый масштабный бой 600 на 600 собрал больше 100 миллионов просмотров в интернете», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Дегтярев также сообщил, что Минспорта России запустил процесс анализа готовности к аккредитации Федерации стеношного кулачного боя.

Стеношный бой — это старинная русская народная забава. Она заключается в кулачной схватке двух линий между собой с участием лиц мужского пола от 16 до 60 лет. Количество участников варьируется от 10-15 до нескольких сотен человек.