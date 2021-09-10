Минспорт предложил выделять на массовый спорт 20 процентов средств от букмекерских контор
Министерство спорта РФ намерено отправлять на развитие массового спорта пятую часть денежных средств, которые будут выделять букмекеры. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Минспорта РФ внесен проект постановления, в соответствии с которым 80 процентов средств, получаемых от букмекерских контор, будут направлены на развитие профессионального спорта и 20 процентов — любительского. Мы хотели бы попросить включения Минспорта РФ в состав наблюдательного совета регулятора, чтобы эффективнее контролировать расходование средств», — цитирует ТАСС Матыцина.
Президент РФ Владимир Путин в конце декабря прошлого года подписал закон, предусматривающий создание «Единого регулятора азартных игр».
Законом также предусматривалось создание единого центра учета переводов ставок букмекерских контор в рамках деятельности по приему от граждан денежных средств, в том числе электронных, их учета и перевода. Согласно документу, такой центр будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе пари без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события.
Эти отчисления будут направляться общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам не организаторами азартных игр, а публично-правовой компанией, как и информация о принятых ставках.
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