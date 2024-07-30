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Дегтярев: «Минспорт не признавал хоббихорсинг видом спорта и не планирует популяризировать его»

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Минспорт не признавал хоббихорсинг видом спорта и не планирует заниматься его развитием в России.

«Минспорт не признавал хоббихорсинг видом спорта и не рассматривает возможность включения связанных с этим явлением физкультурных мероприятий в календарь, и не планирует популяризировать этот вид досуга. При этом любители хоббихорсинга могут им заниматься, если считают это привлекательным», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Хоббихорсинг — вид спорта, представляющий собой «езду» на деревянной палке с лошадиной головой. Он стал особенно популярен в Скандинавии и Восточной Европе. Первые соревнования по хоббихорсингу прошли в 2017 году.

Михаил Дегтярев
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