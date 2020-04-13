Министр здравоохранения утверждает: в России разработали новый препарат от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России разработал новый препарат для лечения коронавируса.

— Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний, — цитирует «РИА Новости» Мурашко. — Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования.

По его словам, клинические испытания препарата начнутся не позднее, чем через 10-12 дней.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.