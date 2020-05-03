Министр здравоохранения РФ: «Часть ограничительных мер сохранится до появления вакцины от коронавируса»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, до какого времени продлятся ограничительные меры в стране.

— Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения, — сказал Мурашко в эфире телеканала «России 24». — Может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет.

Мы видим какую ситуацию: если пациент вовремя попадает под наблюдение врача, и в том числе лечение начинается своевременно, все-таки исходы значительно лучше, и мы не имеем такого количества тяжелых пациентов. В случае же, когда пациент самостоятельно лечится, ждет, принимая самостоятельное лечение, такая категория пациентов и формирует пул от тех крайне тяжелых пациентов, которые потом нуждаются в интенсивной терапии. Хотелось бы, конечно, чтобы население это понимало.