Министр спорта России заявил о необходимости подготовки большего количества тренировочных баз для спортсменов

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ситуация с пандемией коронавируса показала, насколько России нужны свои базы для тренировки спортсменов.

— Это является одним из приоритетов деятельности министерства — обеспечить подготовку наших спортсменов внутри страны. И коронавирус еще раз подчеркнул необходимость самообеспечения: чтобы не прерывался процесс из-за закрытия границ между государствами, — цитирует Матыцина ТАСС.

В конце марта Минспорт закрыл все тренировочные базы на территории страны из-за пандемии коронавируса. Первыми к работе в мае вернулись подмосковные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое».