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Министр спорта России заявил о необходимости подготовки большего количества тренировочных баз для спортсменов

11:25
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ситуация с пандемией коронавируса показала, насколько России нужны свои базы для тренировки спортсменов.

— Это является одним из приоритетов деятельности министерства — обеспечить подготовку наших спортсменов внутри страны. И коронавирус еще раз подчеркнул необходимость самообеспечения: чтобы не прерывался процесс из-за закрытия границ между государствами, — цитирует Матыцина ТАСС.

В конце марта Минспорт закрыл все тренировочные базы на территории страны из-за пандемии коронавируса. Первыми к работе в мае вернулись подмосковные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9383115

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