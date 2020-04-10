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Министр спорта РФ: «Важно минимизировать риски и обезопасить спортсменов. Здоровье людей — приоритет»

11:16
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выступил со вступительным словом на онлайн-конференции, тема которой — российский спорт в условиях коронавируса.

— Мы столкнулись с тем, что пришлось приостановить, перенести или отменить большое количество спортивных мероприятий, — сказал в эфире «МИА Россия Сегодня» Матыцин. — Для того, чтобы минимизировать риски и обезопасить спортсменов. Главный приоритет — это здоровье людей. Для нас важным является поддержка спортсменом и тренеров, которые оказались в сложной ситуации. Особенны спортсмены-олимпийцы. Сроки проведения Олимпиады в Токио перенесены на следующий год. Это внесло большие изменения в план подготовки. Важная задача — минимизировать экономические потери, связанные с эпидемией коронавируса.

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