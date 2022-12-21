Матыцин: «Наша главная задача — обеспечить детей ДНР и ЛНР возможностями, чтобы они занимались спортом»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о поддержке спортсменов из ДНР и ЛНР.

«Наша главная задача — обеспечить детей ДНР и ЛНР всеми возможностями, чтобы они могли заниматься спортом. Профессиональный спорт является следующей ступенью. Думаю, это потребует изменений в нормативных документах. Коллеги из Госдумы РФ сейчас работают оперативно. Поэтому, думаю, все задачи, которые ставит президент перед всеми нами, мы выполним», — сказал Матыцин.