Министр спорта РФ Матыцин прокомментировал новые правила выезда спортсменов за границу

Правительство Российской Федерации упростило правила выезда за границу российских спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощенных правилах выезда за границу российских спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры.

Теперь Министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию. Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для участия в международных соревнованиях.

Распоряжением также снимаются ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.

«Спортсменам сборных команд России необходимы постоянная соревновательная практика, — отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. — Из-за пандемии коронавируса многие международные соревнования были отменены, и каждый старт приобретает особо важное значение. Новые правила выезда за границу российских спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры упростят процесс участия наших национальных команд, в частности, в международных турнирах стартующего зимнего сезона. Задача Министерства спорта Российской Федерации — создать все условия как для комфортной подготовки спортсменов, так и для возможности выступления на соревнованиях. При этом приоритетом остается здоровье спортсменов и специалистов, поэтому на всех стартах важно соблюдать все меры безопасности, чтобы максимально защитить участников соревнований в условиях пандемии». (Пресс-служба Минспорта)