Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 09:36

Матыцин заявил, что Россия будет требовать компенсации за отмененные международные соревнования

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия будет требовать компенсации за отмененные международные соревнования.

— У России забрали право на проведение ЧМ-2022 по волейболу, молодежного и взрослого ЧМ-2023 по хоккею, неопределенная ситуация с летней Универсиадой-2023 в Екатеринбурге. Возможны ли иски, чтобы компенсировать затраты на организацию этих соревнований?

— Ряд соревнований у нас еще не забрали. Универсиада перенесена по времени, новая дата определится позднее. Что касается уже перенесенных турниров, то соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Диалог идет, иски поданы, направлены обращения. Мы будем по максимуму защищать интересы страны и спортивных организаций.

Стандарты проведения турниров в России очень высокие. Не думаю, что в мире есть много стран, которые могут конкурировать с нами в этом вопросе. Абсолютно уверен, что и в тех городах, в которых планировался чемпионат мира по волейболу, будут проведены российские и международные соревнования. Инфраструктура в любом случае останется в нашей стране, и это вклад в развитие спорта. Больше здесь пострадало международное сообщество и те страны, которые могли бы стать частью большого праздника в России.

Что касается перенесенных турниров, то мы продолжаем готовиться. Речь идет о строительстве объектов в Екатеринбурге, они будут готовы в запланированные сроки, — приводят слова Матыцина «Известия».

Источник: https://iz.ru/1342428/aleksei-fomin/rossiia-budet-uchastvovat-i-v-olimpiade-i-v-chempionatakh-mira-ne-skazhu-chto-zavtra
Олег Матыцин
2
0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Месси все-таки не провалил сезон. Лео мерз и плакал в Париже, болел ковидом, но все равно обогнал Роналду и взял титулы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Число американских штатов, запретивших трансгендеров в женском спорте, достигло 15
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости