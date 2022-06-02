Матыцин заявил, что Россия будет требовать компенсации за отмененные международные соревнования

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия будет требовать компенсации за отмененные международные соревнования.

— У России забрали право на проведение ЧМ-2022 по волейболу, молодежного и взрослого ЧМ-2023 по хоккею, неопределенная ситуация с летней Универсиадой-2023 в Екатеринбурге. Возможны ли иски, чтобы компенсировать затраты на организацию этих соревнований?

— Ряд соревнований у нас еще не забрали. Универсиада перенесена по времени, новая дата определится позднее. Что касается уже перенесенных турниров, то соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Диалог идет, иски поданы, направлены обращения. Мы будем по максимуму защищать интересы страны и спортивных организаций.

Стандарты проведения турниров в России очень высокие. Не думаю, что в мире есть много стран, которые могут конкурировать с нами в этом вопросе. Абсолютно уверен, что и в тех городах, в которых планировался чемпионат мира по волейболу, будут проведены российские и международные соревнования. Инфраструктура в любом случае останется в нашей стране, и это вклад в развитие спорта. Больше здесь пострадало международное сообщество и те страны, которые могли бы стать частью большого праздника в России.

Что касается перенесенных турниров, то мы продолжаем готовиться. Речь идет о строительстве объектов в Екатеринбурге, они будут готовы в запланированные сроки, — приводят слова Матыцина «Известия».