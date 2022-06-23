Матыцин: «Отсутствие конкуренции с россиянами вредит всему мировому спорту»

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос, приведет ли отсутствие конкуренции к деградации российских спортсменов. По его мнению, отсутствие конкуренции со спортсменами из России вредит всему мировому спорту.

«Этот тезис относится не только к нам, — приводит слова Матыцина РИА «Новости Спорт». — Отсутствие конкуренции с россиянами вредит всему мировому спорту».

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Ряд федераций исключили российских и белорусских спортсменов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение турниров в России. Другие федерации допустили россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.