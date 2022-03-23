Матыцин: «Мы приняли антикризисные меры»

Министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с главами спортивных федераций подчеркнул, что выступает против политизации. Также он поблагодарил собравшихся за защиту интересов российских спортсменов.

«Спасибо, что собрались здесь сегодня в непростое время. Мы приняли антикризисные меры, которые включают в себя 12 направлений и больше 35 мероприятий, — отметил Матыцин. — Мы надеемся услышать от федераций рекомендации, вопросы, проблемы. Мы принципиально выступаем против политизации спорта и дискриминации наших спортсменов. Мы остаемся привержены принципам основных олимпийских ценностей. Я очень благодарен руководителям наших федераций за то, что вы продолжаете бороться, защищаете интересы наших спортсменов. В сложный период надо сохранять диалог. Надеемся, что этот период не долгосрочный. Мы говорим о 2023 годе.

Матыцин также заявил, что основной задачей является защита интересов российских спортсменов через гарантии социальных прав. По его словам, нужно пересмотреть формат внутренних соревнований и сохранить календарь.

«Сделать их открытыми для приглашения спортсменов из разных стран. В этом мы видим хорошую возможность, чтобы все виды спорта использовали такой формат. Мы работаем над взаимодействием с белорусскими коллегами. Важным нашим партнером является Китайская Народная Республика, где запланированы молодежные игры. Надеюсь, будем проводить совместные сборы. Но самое главное — защитить наших спортсменов и тренеров», — заключил Матыцин.