Министр культуры Любимова заразилась коронавирусом

Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря министра Анну Усачеву.

Любимова проводит рабочие совещания удаленно в онлайн-формате из дома. Болезнь протекает в легкой форме.

По последним данным Worldometers на 6 мая, всего выявлен 3 747 850 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 258 982 человека, выздоровело — 1 251 120.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 6 мая зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.