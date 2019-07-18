Министерство спорта РФ отказалось признавать видами спорта крикет и муай тай

Министерство спорта РФ отказало в признании видов спорта крикет и (разновидность тайского бокса). Соответствующий приказ был опубликован на официальном сайте ведомства. Распоряжение от 15 июля подписал министр спорта Павел Колобков, контроль за исполнением возложен на заместителя Сергея Косилова.

По информации портала World Atlas, крикет является вторым по популярности видом спорта в мире после футбола. Правда, в основном он распространен в Великобритании и странах Содружества, включая Индию с миллиардным населением. В программу Олимпийских игр крикет входил только один раз - в 1900 году, в турнире приняли участие две сборные - Франция и Великобритания.