Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил решение польской шашистки убрать флаг своей страны со стола в знак солидарности в финальном матче чемпионата мира.

«Очень радостно, что здравый смысл восторжествовал! — сказал Милонов «СЭ». — На мой взгляд, это было сделано ради спортивной солидарности. Польская спортсменка поступила как человек. Польские спортивные чиновнички решили бороться с флагами, а она показала, что участвовать в этом не собирается. Поступок, который достоин уважения.

Федерация принесла извинения? Они сделали выводы. Я же говорил, что после инцидента с флагом могут быть серьезные последствия в отношениях России и Польши. Видимо, польские спортивные лидеры поняли, что этот поступок был некорректным. Радует, что удалось избежать серьезного ухудшения ситуации».

27 апреля один из организаторов подошел к столу и убрал российский флаг со стола во время продолжающейся партии. Сделано это было с учетом рекомендации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

CAS в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальной символикой до 16 декабря 2022 года.

(Артем Бухаев)