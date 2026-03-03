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3 марта, 16:08

Дегтярев объявил о переименовании Всероссийской Спартакиады сильнейших

Руслан Минаев

Всероссийская Спартакиада сильнейших спортсменов 2026 года сменит название в связи с объявленным президентом Годом единства народов России.

«В связи с проведением в нашей стране по указу президента Владимира Владимировича Путина Года единства народов России Минспорт внесет изменения в положение о проведении II Спартакиады среди сильнейших спортсменов в этом году. Это крупнейшее комплексное соревнование с участием 9 тысяч спортсменов пройдет под названием Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов», — написал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Ранее глава ведомства сообщал, что турнир станет главным национальным отбором к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В программу войдут 43 вида спорта, будет разыграно 362 комплекта наград. Соревнования примут семь регионов России.

Церемония открытия состоится 8 августа в Свердловской области, закрытие запланировано на 30 сентября в Уфе. Победители получат по 500 тысяч рублей за первое место, по 300 тысяч — за второе, по 200 тысяч — за третье.

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Михаил Дегтярев
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