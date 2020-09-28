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Мхитарян призвал мировое сообщество остановить военные действия в Карабахе

10:38
Генрих Мхитарян. Фото twitter.com/HenrikhMkh
Генрих Мхитарян. Фото twitter.com/HenrikhMkh

Полузащитник сборной Армении и «Ромы» Генрих Мхитарян в своем Twitter высказался о боевых действиях в Нагорном Карабахе и призвал мировое сообщество прекратить войну.

«Я призываю мировое сообщество срочно вмешаться и помочь остановить военные действия против мирной жизни и безопасности в регионе. У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без реальной угрозы. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в приютах. Я всегда поддерживаю свою нацию», — написал Мхитарян.

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