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14 октября, 12:15

Международный фиджитал-автопробег стартует на форуме «Россия — спортивная держава»

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XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» состоится с 17 по 19 октября в Уфе. В рамках главного отечественного события в сфере спорта 17 октября начнется Tro-Phy-Gital tour — автопробег с использованием фиджитал-технологий, маршрут которого пройдет через страны, входящие во Всемирное фиджитал-движение.

Tro-Phy-Gital tour объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Его участниками станут победители специального Народного конкурса, организованного летом при поддержке VK Сообществ, а также приглашенные иностранные любители фиджитал-спорта и победители соответствующих национальных соревнований.

Отправной точкой экспедиции станет XII Международный форум «Россия — спортивная держава», где пройдет торжественная церемония старта автопробега. Из Уфы тур отправится в Казахстан, Узбекистан, завершится он в столице Катара Дохе.

Развитию движения фиджитал, его мероприятиям и форматам будет посвящена деловая сессия «From Russia with phygital. Новый подход к поддержке и развитию спорта», которая также состоится на форуме «Россия — спортивная держава».

Спикеры расскажут о новых трендах на стыке цифрового и физического миров, обсудят внедрение фиджитал форматов в образование, экономику, IT, FMCG и другие отрасли в России и за ее пределами.

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