Меры контроля и самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пропускной режим и принятые меры по самоизоляции в столице продлены до 1 мая.

— Мы считаем, что меры сдерживания, — самоизоляция — которые мы приняли в соответствии с вашими поручениями, необходимо продолжать, — цитирует Собянина РИА «Новости». — Поэтому принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим.

За последние недели две сложилась уже понятная система работы с ковидными больными. Это быстрая, своевременная диагностика, это изолирование групп риска, это амбулаторное и стационарное лечение — как единый механизм, как единая система. Поэтому мы сегодня имеем достаточно большой запас прочности медицинской системы на ближайшие недели две.

Мэр отметил, что со среды вводится автоматический контроль за наличием пропусков и соблюдения карантинного режима.

По последним данным в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.