Мэрия Москвы: «Данные о смертности от коронавируса соответствуют действительности»

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что данные о смертности от коронавируса в столице перепроверяются перед публикацией и соответствуют действительности.

— Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции, мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом, — цитирует Ракову оперштаб Москвы по коронавирусу. — С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел.

Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на портале открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все.

По последним данным, в Москве выявлено 130 716 заболевших коронавирусом, 1 290 умерло, 23 327 выздоровело.