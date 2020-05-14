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Мэрия Москвы: «Данные о смертности от коронавируса соответствуют действительности»

17:09
Некоторые московские больницы работают только с COVID-пациентами. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Некоторые московские больницы работают только с COVID-пациентами. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что данные о смертности от коронавируса в столице перепроверяются перед публикацией и соответствуют действительности.

— Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции, мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом, — цитирует Ракову оперштаб Москвы по коронавирусу. — С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел.

Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на портале открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все.

По последним данным, в Москве выявлено 130 716 заболевших коронавирусом, 1 290 умерло, 23 327 выздоровело.

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