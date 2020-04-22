Мэр Москвы Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах России, сообщает «Вечерняя Москва». Об этом он заявил на заседании президиума координационногоо совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
В Москве введен автоматический контроль за перемещением граждан на всех видах транспорта.
— Это была сложная работа, которую мы проводили в течение последних полутора недель вместе с Минкомсвязью, работа в основном завершена, система начала уже внедряться в каких-то общегородских масштабах, — сказал Собянин.
По его словам, систему электронных пропусков следует ввести во всех регионах для контроля переезда на авиационном и железнодорожном транспорте, автобусах. Он также пригласил к сотрудничеству глав регионов страны.
С 30 марта в Москве введен режим самоизоляции, покидать жилье можно только в крайних случаях. С 15 апреля для перемещения по городу на любом транспорте нужен специальный пропуск.
По последней информации в мире выявлено 2 585 197 случаев заражения коронавирусом. 179 839 человек умерли, 705 718 выздоровели.
По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.
Дополнительная информация:
https://vm.ru/news/795770-sergej-sobyanin-predlozhil-rasprostranit-sistemu-cifrovyh-propuskov-na-vse-regiony