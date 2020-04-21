Мэр Москвы принял решения о дополнительных мерах по борьбе с корнавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решения о дополнительных мерах по борьбе с корнавирусом, сообщается на сайте мэра столицы.

С 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому. При этом допускается передвижение в целях получения медпомощи, в том числе с использованием транспортных средств на основании оформленного цифрового пропуска.

Режим самоизоляции распространяется на всех, кто проживает вместе с гражданами с проявлениями ОРВИ и коронавируса. Допускается передвижение в целях получения медпомощи. Также можно выходить в магазин и аптеку, выбрасывать мусор и гулять с домашними животными в 100 метрах от дома.

В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции будут применять технологии электронного мониторинга местоположения, в том числе с использованием технических устройств.