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Мэр Москвы принял решения о дополнительных мерах по борьбе с корнавирусом

14:54
В Москве ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом. Фото AFP
В Москве ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом. Фото AFP
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решения о дополнительных мерах по борьбе с корнавирусом, сообщается на сайте мэра столицы.

С 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому. При этом допускается передвижение в целях получения медпомощи, в том числе с использованием транспортных средств на основании оформленного цифрового пропуска.

Режим самоизоляции распространяется на всех, кто проживает вместе с гражданами с проявлениями ОРВИ и коронавируса. Допускается передвижение в целях получения медпомощи. Также можно выходить в магазин и аптеку, выбрасывать мусор и гулять с домашними животными в 100 метрах от дома.

В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции будут применять технологии электронного мониторинга местоположения, в том числе с использованием технических устройств.

Дополнительная информация:

https://www.mos.ru/

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