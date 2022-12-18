Матыцин с оптимизмом смотрит на возвращение госслужащих к работе по окончании санкций CAS

Министерство спорта РФ Олег Матыцин с оптимизмом смотрит на возобновление высокопоставленными российскими чиновниками работы в спортивных организациях после завершения санкций, наложенных Спортивным арбитражным судом (CAS).

18 декабря Матыцин сообщил, что Петр Иванов, избранный в конце ноября 2020 года президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), возобновил исполнение обязанностей главы организации. Иванов временно сложил с себя полномочия президента ВФЛА 13 февраля 2021 года после того, как CAS запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года.

«Официально действие санкций CAS, которые были наложены на российский спорт, на государственных служащих, вчера завершилось, — цитирует Матыцина ТАСС. — Естественно, мы очень рады, что Петр Иванов вернулся к руководству ВФЛА, также все наши коллеги в Российской Федерации могут продолжить работу в общественных организациях, ВАДА официально проинформировало об этом всех подписантов кодекса ВАДА.

Министерство спорта с оптимизмом смотрит на продолжение работы коллег, это громадный потенциал, я вижу необходимость использования знаний и опыта людей, которые сегодня работают в государственных структурах и активно участвуют в деятельности общественных организаций».