Матыцин: «Россия остается надежным партнером мирового спорта»

Министр спорта РФ Олег Матыцин, подводя итоги пленарного заседания первого дня форума «Россия — спортивная держава», отметил, что за прошедшее десятилетие он стал уникальной площадкой для обмена опытом между специалистами.

— Форум привлекает большое внимание российского и международного спортивного сообщества, — сказал Матыцин журналистам. — Мы понимаем его значимость — ее определил президент России Владимир Путин, решением которого форум был основан и впервые прошел в Казани в 2011 году. Сейчас это уникальная площадка для обмена опытом, в том числе и международным, знаниями о проведении в стране крупных соревнований, взаимодействия между регионами. Темой нынешнего форума стала реализация «Стратегии-2030», вопросы, связанные с подготовкой кадров, детско-юношеским спортом, развитием массовых и профессиональных стартов, олимпийского движения. Это было основой нашего пленарного заседания и продолжится в рамках дискуссий на сессиях и круглых столах — надеюсь, это даст дополнительный импульс развитию спорта в России. Мы чувствуем и поддержку международного сообщества — здесь присутствуют главы ведущих федераций, и они подтверждают, что наша страна остается активным и очень надежным партнером мирового спорта.

Напомним, что решение о создании форума «Россия — спортивная держава» было принято в 2009 году, а впервые он прошел в 2011-м в Казани. Также в разные годы форум принимали Москва, Саранск, Якутск, Ульяновск и другие города страны.