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Матыцин рассказал о мерах поддержки российских спортсменов во время отстранения от международных стартов

Мария Гусева
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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о мерах поддержки российских спортсменов на время их отстранения от международных соревнований.

«Планируем проведение Гран-при по фигурному катанию в нескольких городах — Москва, Пермь, Казань, Санкт-Петербург. Не скажу, что это альтернатива мировому Гран-при. Это дополнительная возможность нашим сильнейшим спортсменам в нынешних условиях участвовать в таких ярких и зрелищных мероприятиях, дать возможность зрителям увидеть сильнейших спортсменов», — цитируют «Известия» Матыцина.

Министр подчеркнул, что планируется провести ряд турниров по различным видам спорта для мотивации спортсменов.

«Правительство приняло ряд мер по созданию социальных и материальных гарантий для спортсменов, которые выступают за сборные команды. Сейчас проходит I Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта. Правительство приняло решение по итогам выступлений на ней выплачивать премиальные на уровне чемпионатов мира. Вы упомянули Гран-при по фигурному катанию. Мы планируем проводить серии таких же турниров в других видах спорта. Это нужно для того, чтобы обеспечить соревновательность и материальную заинтересованность, в том числе заинтересованность в плане присвоения спортсменам званий и разрядов по итогам российских соревнований. Но не только российских. Мы многие турниры делаем открытыми», — добавил он.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://iz.ru/1392072/elena-likhomanova-aleksei-fomin/my-ubezhdaem-chto-bez-rossii-olimpiiskie-igry-poteriaiut-smysl
Олег Матыцин
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