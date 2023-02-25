Матыцин прокомментировал введенные против него санкции США

Олег Матыцин подчеркнул, что введенные против него санкции США никак не ограничат его деятельность на посту министра спорта России.

«Санкции США никак не ограничат мою деятельность на посту министра спорта. У нас сейчас много задач по реализации стратегии развития спорта до 2030 года. Задача — создать максимально национальную, независимую, самодостаточную и крепкую систему спорта», — приводит слова Матыцина ТАСС.