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Сегодня, 15:28

Матыцин прокомментировал введенные против него санкции США

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олег Матыцин подчеркнул, что введенные против него санкции США никак не ограничат его деятельность на посту министра спорта России.

«Санкции США никак не ограничат мою деятельность на посту министра спорта. У нас сейчас много задач по реализации стратегии развития спорта до 2030 года. Задача — создать максимально национальную, независимую, самодостаточную и крепкую систему спорта», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/17140813
Олег Матыцин
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