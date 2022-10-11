Матыцин прокомментировал информацию об уменьшении бюджета Минспорта РФ

Министр спорта России Олег Матыцин поделился информацией об уменьшении бюджета организации.

«Что касается федерального бюджета, то на 1 января 2022 года предусмотрено бюджетных ассигнований более чем на 76 миллиардов рублей. В 2023 году — более 56 миллиардов. В 2024 году — более 52 миллиардов рублей. На уменьшение бюджета повлияла ситуация с санкциями в отношении российского спорта, завершение строительства объектов, а также уточнение макроэкономической обстановки», — приводит РИА «Новости» слова Матыцина.

Также он заявил, что уменьшение бюджета Минспорта РФ не помешает ведомству выполнить поставленные цели.

«Мы все хотим, чтобы наша отрасль развивалась успешно. Мы сейчас активно взаимодействуем с федерациями. Я уверен, что рекомендации и замечания, которые были сделаны, будут учтены. У нас серьезных опасений и рисков, что не будут достигнуты цели, нет. Хотя сейчас непросто, конечно», — добавил министр.

58-летний Матыцин занимает должность министра спорта РФ с 21 января 2020 года. В 2006 году он был награжден орденом Дружбы. Также Матыцин получил почетный знак Министерства спорта РФ «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и почетный знак Олимпийского комитета страны «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».