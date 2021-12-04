Матыцин назвал главной задачей РУСАДА скорейшее восстановление статуса соответствия

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что главной задачей РУСАДА является скорейшее восстановление статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

4 декабря в должности гендиректора РУСАДА была утверждена кандидатура Вероники Логиновой.

«Сегодня Совет учредителей РУСАДА утвердил Веронику Логинову на должность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Вероника Логинова — молодой и энергичный специалист, имеющий большой опыт антидопинговой работы — как на российском, так и на международном уровне, признанный эксперт, который не раз привлекался к работе с международными спортивными антидопинговыми организациями. Эффективная работа РУСАДА, как независимого профессионального органа, имеет важнейшее значение для развития российского спорта, формирования в России культуры нулевой терпимости к допингу. Главная задача сейчас — скорейшее восстановление РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и возвращение российским спортсменам права участвовать в крупных международных соревнованиях без каких-либо ограничений», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

В декабре 2020-го РУСАДА лишилось своего статуса соответствия после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).