Матыцин назвал актуальной задачей поддержание высокого уровня спортивной формы атлетов

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что поддержание высокого уровня спортивной формы российских атлетов является актуальной задачей Министерства спорта РФ.

«Для проведения тренировочных мероприятий по летним олимпийским видам спорта в России созданы все требуемые условия. Актуальная задача — сохранить основные составы и поддерживать высокий уровень спортивной формы атлетов, чтобы они в любой момент могли включиться в соревновательный процесс, в том числе и в отбор на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В зимних олимпийских видах спорта продолжается спортивный сезон-2022/23. При поддержке Минспорта России общероссийским спортивным федерациям удалось достаточно насытить календарь», — приводит ТАСС слова Матыцина.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях. 25 января организация предложила допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных турниров под нейтральным флагом.