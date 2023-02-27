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Матыцин назвал актуальной задачей поддержание высокого уровня спортивной формы атлетов

Алина Савинова
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что поддержание высокого уровня спортивной формы российских атлетов является актуальной задачей Министерства спорта РФ.

«Для проведения тренировочных мероприятий по летним олимпийским видам спорта в России созданы все требуемые условия. Актуальная задача — сохранить основные составы и поддерживать высокий уровень спортивной формы атлетов, чтобы они в любой момент могли включиться в соревновательный процесс, в том числе и в отбор на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В зимних олимпийских видах спорта продолжается спортивный сезон-2022/23. При поддержке Минспорта России общероссийским спортивным федерациям удалось достаточно насытить календарь», — приводит ТАСС слова Матыцина.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях. 25 января организация предложила допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных турниров под нейтральным флагом.

Источник: https://tass.ru/sport/17149651
Олег Матыцин
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