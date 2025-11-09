Мастер-классы от Аршавина и шоу Немова прошли на форуме «Россия — спортивная держава»

Мастер-классы для юных спортсменов, турниры по инновационным видам спорта соревнования с участием сильнейших спортсменов и массовые форматы вошли в спортивную программу международного форума «Россия — спортивная держава». Всего в Самаре и Тольятти состоялись 19 мероприятий по 15 видам спорта прошли в рамках спортивной программы.

Открыл и закрыл спортивную программу третий круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев» — Кубок «Герои нашего времени». 7 ноября в финальном матче команда «Север» из ХМАО-Югры выиграла у «Татсиба» из Татарстана 3:2

Более 100 ветеранов боевых действий и участников СВО выступили в соревнованиях по плаванию «Кубок Защитников Отечества» на дистанции 50 метров вольным стилем. Кроме того, 100 бойцов, пострадавших в ходе СВО и проходящих реабилитацию с применением технологий фиджитал в специализированных учреждениях, приняли участие в фестивале по фиджитал-спорту «Кубок Победы. Волга».

Одним из главных событий вечерней программы стала Ночь бокса IBA.PRO 12, которая состоялась в Самарском академическом театре оперы и балета. В главном поединке вечера российский боксер Павел Сосулин во втором раунде нокаутировал испанца Хорхе Фортеа и защитил пояс чемпиона IBA Intercontinental в первом среднем весе. Турнир был организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.

Сборная России по боулингу впервые за четыре года провела международный матч и уверенно победила сборную Узбекистана (10:1). Игру комментировал Дмитрий Губерниев

Одним из главных наследий форума стали мастер-классы с легендарными спортсменами. Звезды сборной России по футболу Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Денис Глушаков, Руслан Пименов, Игорь Семшов и Владислав Игнатьев сыграли с детьми в футбол на поле «Самара Арены» в рамках фестиваля «Магнит футбола».

В матчах с легендами участвовали около 300 детей из школ — участниц проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». Ведущим фестиваля стал известный комментатор Виктор Гусев. После игры все желающие смогли получить автографы легенд.

«Ребятам важно пообщаться, а потом постараться обыграть меня или Мостового. Им нравится, когда мы делаем подкаты, падаем, поскальзываемся. На таких праздниках они ощущают себя такими же, как мы», — сказал Аршавин.

Также 300 детей приняли участие в «Марафоне зарядок» от амбассадоров движения «Здоровое Отечество». Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков провел утренние зарядки в Лицее №1 «Спутник» и Самарском государственном экономическом университете. Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко потренировался с детьми в молодежном центре «Стрелка», олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева пообщалась со студентами Технологического колледжа имени Н.Д. Кузнецова и показала им свои награды. После этого олимпийские чемпионы провели совместный мастер-класс в школе №102.

В Тольятти в гости к юным спортсменам приехала четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова. Вместе с заслуженным тренером России Екатериной Сиротиной звездная спортсменка провела мастер-класс для участниц турнира на призы трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой «Под крылом чемпиона».

Еще больше звезд гимнастики выступило в театрализованном шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта. Наследие», которое прошло на «Лада Арене».

Также в Тольятти бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова провела тренировку с юными теннисистами в рамках фестиваля «Будущее спорта». Мастер-класс прошел в новом спорткомплексе «Тольятти теннис центре», открытом на форуме.

Многочисленные мастер-классы состоялись в рамках детского фестиваля «Ты в спорте». Одной из площадок фестиваля выступила «Самара Арена». Юные жители и гости Самарской области попробовали себя в разных видах спорта: от городков до биатлона, от гонок с препятствиями до мини-гольфа.

Главная площадка форума собрала любителей фитнеса, аэробики и танцев на фестивале «Накрути себя». Кульминацией праздника стала фиксация рекорда России по самой массовой фитнес-тренировке и выступление главного хедлайнера Filatov & Karas.

Также на «Самара Арене» определили победителей Кубка России по гонкам дронов. 61 спортсмен из 14 регионов страны участвовал в соревнованиях в четырех дисциплинах. Во время полетов пилоты выполняли более 30 элементов. Самой юной участницей турнира стала 14-летняя Арина Куракова, которая заняла первое место в личном зачете в классе 200. По итогам Кубка России будет сформирован состав сборной России.

Участники деловой программы могли наблюдать за гонками с трибун «Самара Арены». А в перерывах между сессиями все желающие смогли принять участие в мастер-классах по паделу. С правилами игры участников форума знакомили лидеры российского падела — Влада Кутузова, Дарья Кучерявая, Павел Карпушкин и Петр Мальцев. Кроме того, участники РСД смогли получить уроки по бильярду и сыграть в Кубках Росконгресса по боулингу, шахматам и нардам.

12 команд из 11 регионов приняли участие во всероссийских соревнованиях по керлингу. Победителем турнира стала команда Самарской области, а призеров наградил генеральный директор Мирового тура по керлингу Джо Вэлкли.

Десять тысяч человек пробежали пять километров по исторической части Самары. В церемонии открытия массового забега «Чистый спорт» приняли участие председатель ВФЛА Петр Фрадков, врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Дарья Силаева. Перед стартом разминку для участников провели двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий и Александр Легков.