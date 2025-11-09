Остальные
Новости
Уведомления
Главная
Остальные

9 ноября, 13:45

Мастер-классы от Аршавина и шоу Немова прошли на форуме «Россия — спортивная держава»

Мастер-классы для юных спортсменов, турниры по инновационным видам спорта соревнования с участием сильнейших спортсменов и массовые форматы вошли в спортивную программу международного форума «Россия — спортивная держава». Всего в Самаре и Тольятти состоялись 19 мероприятий по 15 видам спорта прошли в рамках спортивной программы.

Открыл и закрыл спортивную программу третий круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев» — Кубок «Герои нашего времени». 7 ноября в финальном матче команда «Север» из ХМАО-Югры выиграла у «Татсиба» из Татарстана 3:2

Более 100 ветеранов боевых действий и участников СВО выступили в соревнованиях по плаванию «Кубок Защитников Отечества» на дистанции 50 метров вольным стилем. Кроме того, 100 бойцов, пострадавших в ходе СВО и проходящих реабилитацию с применением технологий фиджитал в специализированных учреждениях, приняли участие в фестивале по фиджитал-спорту «Кубок Победы. Волга».

Одним из главных событий вечерней программы стала Ночь бокса IBA.PRO 12, которая состоялась в Самарском академическом театре оперы и балета. В главном поединке вечера российский боксер Павел Сосулин во втором раунде нокаутировал испанца Хорхе Фортеа и защитил пояс чемпиона IBA Intercontinental в первом среднем весе. Турнир был организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.

Сборная России по боулингу впервые за четыре года провела международный матч и уверенно победила сборную Узбекистана (10:1). Игру комментировал Дмитрий Губерниев

Одним из главных наследий форума стали мастер-классы с легендарными спортсменами. Звезды сборной России по футболу Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Денис Глушаков, Руслан Пименов, Игорь Семшов и Владислав Игнатьев сыграли с детьми в футбол на поле «Самара Арены» в рамках фестиваля «Магнит футбола».

В матчах с легендами участвовали около 300 детей из школ — участниц проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». Ведущим фестиваля стал известный комментатор Виктор Гусев. После игры все желающие смогли получить автографы легенд.

«Ребятам важно пообщаться, а потом постараться обыграть меня или Мостового. Им нравится, когда мы делаем подкаты, падаем, поскальзываемся. На таких праздниках они ощущают себя такими же, как мы», — сказал Аршавин.

Также 300 детей приняли участие в «Марафоне зарядок» от амбассадоров движения «Здоровое Отечество». Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков провел утренние зарядки в Лицее №1 «Спутник» и Самарском государственном экономическом университете. Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко потренировался с детьми в молодежном центре «Стрелка», олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева пообщалась со студентами Технологического колледжа имени Н.Д. Кузнецова и показала им свои награды. После этого олимпийские чемпионы провели совместный мастер-класс в школе №102.

В Тольятти в гости к юным спортсменам приехала четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова. Вместе с заслуженным тренером России Екатериной Сиротиной звездная спортсменка провела мастер-класс для участниц турнира на призы трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой «Под крылом чемпиона».

Еще больше звезд гимнастики выступило в театрализованном шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта. Наследие», которое прошло на «Лада Арене».

Также в Тольятти бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова провела тренировку с юными теннисистами в рамках фестиваля «Будущее спорта». Мастер-класс прошел в новом спорткомплексе «Тольятти теннис центре», открытом на форуме.

Многочисленные мастер-классы состоялись в рамках детского фестиваля «Ты в спорте». Одной из площадок фестиваля выступила «Самара Арена». Юные жители и гости Самарской области попробовали себя в разных видах спорта: от городков до биатлона, от гонок с препятствиями до мини-гольфа.

Главная площадка форума собрала любителей фитнеса, аэробики и танцев на фестивале «Накрути себя». Кульминацией праздника стала фиксация рекорда России по самой массовой фитнес-тренировке и выступление главного хедлайнера Filatov & Karas.

Также на «Самара Арене» определили победителей Кубка России по гонкам дронов. 61 спортсмен из 14 регионов страны участвовал в соревнованиях в четырех дисциплинах. Во время полетов пилоты выполняли более 30 элементов. Самой юной участницей турнира стала 14-летняя Арина Куракова, которая заняла первое место в личном зачете в классе 200. По итогам Кубка России будет сформирован состав сборной России.

Участники деловой программы могли наблюдать за гонками с трибун «Самара Арены». А в перерывах между сессиями все желающие смогли принять участие в мастер-классах по паделу. С правилами игры участников форума знакомили лидеры российского падела — Влада Кутузова, Дарья Кучерявая, Павел Карпушкин и Петр Мальцев. Кроме того, участники РСД смогли получить уроки по бильярду и сыграть в Кубках Росконгресса по боулингу, шахматам и нардам.

12 команд из 11 регионов приняли участие во всероссийских соревнованиях по керлингу. Победителем турнира стала команда Самарской области, а призеров наградил генеральный директор Мирового тура по керлингу Джо Вэлкли.

Десять тысяч человек пробежали пять километров по исторической части Самары. В церемонии открытия массового забега «Чистый спорт» приняли участие председатель ВФЛА Петр Фрадков, врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Дарья Силаева. Перед стартом разминку для участников провели двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий и Александр Легков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Аршавин
Алексей Немов
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Популярное видео
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • bvp

    На хера вообще было это сборище? Наказы от Путина получить? Все остальное - сплошная показуха и демагогия.

    09.11.2025

    • Более 5 тысяч человек приняли участие в форуме «Россия — спортивная держава»

    Олег Хомяков: «В 2026 году проведем детско-юношеское первенство России по нардам. Спортсменам будут присваивать спортивные разряды»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости