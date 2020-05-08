Масочный режим в Московской области будет действовать как минимум до 31 мая
Режим самоизоляции в Подмосковье продолжит действовать до 31 мая включительно, сообщает сайт Правительства Московской области.
Отмечается, что ношение средств индивидуальной защиты станет обязательным с 12 мая. Жители должны будут носить защитные маски и перчатки в случае, если покинут место самоизоляции и выйдут на улицу. Из дома разрешено выходить только по веской причине.
По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 187 859 случаев заражения коронавирусом. Непосредственно в Московской области зафиксировано 18 350 случаев, из них 175 — с летальным исходом. В регионе выздоровели 813 человек.
Дополнительная информация:
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/versiya-1-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa-prodlili-v-podmoskove-po-31-maya