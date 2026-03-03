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3 марта, 19:24

Захарова — об отсутствии спортивных санкций для США и Израиля: «Вся публичная политика Запада была ложью!»

Артем Бухаев
Корреспондент

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента «СЭ» об отсутствии реакции международного спортивного сообщества на события на Ближнем Востоке.

«Сегодня это прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе переговоров с брунейским коллегой. Он сказал, что ни санкций, ни реакций мы не видим и вряд ли увидим. Почему? Где могут, блокируют, строят козни. А главное, потому что вся эта история, как было подчеркнуто в сообщении о телефонных разговорах президента РФ с ближневосточными коллегами, беспрецедентно трагическая. Она разворачивается из-за нападения Вашингтона и Тель-Авива на Иран. История подчеркивает, что публичная риторика и политика коллективного Запада против нашей страны — ложная. Нам говорили, что атлетов отстраняют из-за того, что Россия ведет не ту политику. Оказалось, это абсолютно не критерий. Говорили, что россиян отстраняют из-за допинга. Теперь мы увидели, как ловили разных людей — и ничего не происходило. Нашим спортсменам не дают визы, аккредитации, флаг и форму. И говорят, что на это есть объективные причины. Нет на это объективных причин! Ситуация на Ближнем Востоке подтвердила, что вся публичная политика и риторика коллективного Запада в сфере прав человека, якобы демократических ценностей — это все оказалось ложью. Ничего из этого не применяется.

На глазах у всего мира, очевидно, со знанием дела и выбором цели убивают более 160 детей, маленьких девочек, похороны которых состоялись сегодня. И никто: ни Госдеп, ни Елисейский дворец — никто не говорит и слова сожаления, не просят извинений на коленях. Это говорит о том, что 30 лет все, что они выстраивали, было исключительно для того, чтобы вмешиваться в дела других стран, свергать режимы, изымать ресурсы, наводить свои порядки, обогащаться. Эта беспрецедентно трагическая ситуация снова это показала.

Спорт должен быть для спортсменов. Не для гендерных экспериментов, не для политических манипуляций. Спорт — для спортсменов. Если есть иные критерии, они должны приниматься понятными правилами. Они должны быть частью спортивной культуры и олимпизма. А не подковерной борьбой, которая направлена на отстранение конкурентов. Российский спорт был, есть и будет! Это великие достижения, которые были добыты не подковерной борьбой, а над ковром. Потом, трудом, усердием и чувством олимпизма. Наша страна к спорту никогда не относилась иначе. Мы всегда относились к спорту так», — сказала Захарова в рамках «Знание.Премия».

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