Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, ведущая Первого канала, актриса и просто красавица стала новым гостем YouTube-канала "Zангалис & Карякин".
Из откровенного интервью вы узнаете:
– как Марии удалось попасть из бассейна в телевизор
– как Владимир Машков учил ее смачно плеваться
– как Киселева отшивает назойливых поклонников
– а еще вас ждет сюрприз: история несостоявшейся love story Марии с одним из ведущих (история, которой уже почти 20 лет...)
“Zангалис & Карякин" – раскрытие топовых людей из мира шоу-бизнеса, кино и спорта. Здесь вы узнаете истории, которых еще никогда не было в Интернете, услышите песни и стихи, которые еще даже не до конца написаны, увидите не только светлую сторону героя, но и его страх, боль и ненависть.
Новое шоу на YouTube – "Zангалис & Карякин". Первый гость – Кушанашвили //
"Zангалис & Карякин". Второй гость – Расул Мирзаев //
Чиж – новый герой "Zангалис & Карякин" // Ромарио – новый герой "Zангалис & Карякин"