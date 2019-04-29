Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, ведущая Первого канала, актриса и просто красавица стала новым гостем YouTube-канала "Zангалис & Карякин".

Из откровенного интервью вы узнаете:

– как Марии удалось попасть из бассейна в телевизор

– как Владимир Машков учил ее смачно плеваться

– как Киселева отшивает назойливых поклонников

– а еще вас ждет сюрприз: история несостоявшейся love story Марии с одним из ведущих (история, которой уже почти 20 лет...)

“Zангалис & Карякин" – раскрытие топовых людей из мира шоу-бизнеса, кино и спорта. Здесь вы узнаете истории, которых еще никогда не было в Интернете, услышите песни и стихи, которые еще даже не до конца написаны, увидите не только светлую сторону героя, но и его страх, боль и ненависть.

Новое шоу на YouTube – "Zангалис & Карякин". Первый гость – Кушанашвили //

"Zангалис & Карякин". Второй гость – Расул Мирзаев //

Чиж – новый герой "Zангалис & Карякин" // Ромарио – новый герой "Zангалис & Карякин"