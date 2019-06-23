Мамина отметила важность наличия российского флага в легкой атлетике на Европейских играх

Бегунья Алена Мамина считает важным, что на Европейских играх россияне выступают под флагом своей страны. Сборная России по легкой атлетике вышла в полуфинал турнира в Минске, опередив в квалификационном матче Румынию, Словению, Италию, Эстонию и Францию.

- Мы очень давно не выступали все вместе одной командой под российским флагом, и этот момент был для нас очень важен, - приводит ТАСС слова Маминой. - Мы так переживали друг за друга в каждом виде. На других стартах мы выступаем сами для себя, а здесь - за свою страну. Очень классно, что нам вернулся свой флаг, эмоции непередаваемые.

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