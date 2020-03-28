Льва Лещенко перевели в обычную палату

Певец Лев Лещенко продолжает находиться в медицинском центре в Коммунарке, но уже не в реанимации (там он находился на кислородной поддержке). Сейчас самочувствие Лещенко улучшилось, он лежит в палате на 7 этаже клиники — вместе с супругой, сообщает Telegram-канал Mash.

Состояние певца врачи оценивают как средней тяжести. Ранее у него был подтвержден коронавирус, повторный анализ также показал положительный результат.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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