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Лукашенко заявил, что перенес коронавирус бессимптомно на ногах

18:41
Александр Лукашенко. Фото БЕЛТА.
Александр Лукашенко. Фото БЕЛТА.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус. Об этом он рассказал сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

«Я приношу извинения за свой голос, — цитирует президента БЕЛТА. — В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно. Как я и говорил, 97 процентов населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, — добавил Александр Лукашенко. — Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус».

По данным Worldometers, в Белоруссии зарегистрировано 56 032 случая заражения коронавирусом. 324 человека умерли, выздоровели — 32 735.

Дополнительная информация:

https://www.belta.by/president/view/vy-segodnja-vstrechaetes-s-chelovekom-kotoryj-na-nogah-umudrilsja-perenesti-koronavirus-lukashenko-o-400371-2020/

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