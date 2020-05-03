Лукашенко заявил: Белоруссии удается сдерживать коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в стране удается сдерживать вспышку коронавируса.

«На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом, — цитирует президента БЕЛТА. — Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне Министерством здравоохранения и специалистами, которые занимаются непосредственно инфекционными болезнями»

Глава государства в качестве положительного момента отметил, что в стране научились лечить людей амбулаторно — на дому и в санаториях.

«Для этого задействовали поликлиническую систему. То есть не только больницы, но и поликлиники работают на лечение этих людей. Вместе с МВД всех, кого отправили на амбулаторное лечение, контролируют, — сказал он. — То есть выработана четкая система. Молодцы».

Также Лукашенко отметил, что нужно выдержать до лета в борьбе с вирусом.

«Нам надо напряженно выдержать до начала лета. Думаю, что с божьей помощью мы как-то справимся, — сказал Александр Лукашенко. — Губернаторы на это нацелены. У них посевная кампания уже проблема номер два. Главная проблема — помочь врачам, Министерству здравоохранения в этой работе».

Белоруссия остается единственной европейской страной, где чемпионат по футболу не был прерван из-за коронавируса. По данным Worldometer, в Белоруссии зафиксировано 15 828 случаев заражения коронавирусом. 97 человек умерли, выздоровели — 3117.