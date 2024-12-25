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Сегодня, 10:00

Разин обошел Семака в номинации тренер года

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Разин празднует с командой победу «Металлурга» в Кубке Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин признан лучшим тренером России в 2024 году.

Таков итог традиционного голосования «СЭ», в котором участвуют 100 человек — журналисты, колумнисты и эксперты издания.

Магнитогорская команда под руководством Разина в 2024 году выиграла Кубок Гагарина. В финальной серии «Магнитка» победила ярославский «Локомотив».

Второе место в голосовании занял главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Сине-бело-голубые в 2024-м стали чемпионами России в шестой раз подряд, а также взяли Кубок и Суперкубок страны.

В топ-5 также вошли Мурад Мусаев («Краснодар»), Михаил Галактионов («Локомотив») и Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа»).

Полностью итоги голосования по всем номинациям можно посмотреть в материале «Лучший спортсмен России-2024. Бобровский — стена №1!».

Сергей Семак
ФК Зенит
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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