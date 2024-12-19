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Литву могут лишить чемпионата мира по фитнесу из-за антироссийского демарша

Алина Савинова
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Глава пресс-службы Федерации функционального многоборья России Илья Бараз считает, что у Литвы могут отобрать право проведения следующего чемпионата мира по функциональному фитнесу из-за провокаций в адрес россиян со стороны спортсменов страны на проходившем в Будапеште мировом первенстве.

«Я думаю, что эта провокация была заранее спланирована литовской сборной, уже через час после отстранения спортсменки несколько литовских СМИ выпустили публикации на эту тему. Судя по всему, литовцы сами вырыли себе яму. В следующем году чемпионат мира по функциональному фитнесу должен пройти именно в Литве, но теперь это под большим вопросом. Скорее всего, чемпионат мира будет перенесен в другую страну», — цитирует Бараза ТАСС.

Во время турнира в столице Венгрии литовская спортсменка Корнелия Дудайте вышла на соревнования в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой». Отец российского спортсмена Карима Янчинова обратился к организаторам чемпионата, после чего они уведомили литовку о том, что она должна поменять футболку. Дудайте не стала этого делать, и ее дисквалифицировали. Вслед за ней вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Корнелия Дудайте. Глупость или наглая провокация? Литовскую спортсменку убрали с чемпионата мира за антироссийскую футболку

Отец Янчинова заявил, что литовская команда крайне пренебрежительно и недостойно повела себя по отношению к участникам турнира. При этом он отметил, что литовские СМИ и западная пресса выставили Дудайте жертвой ситуации.

Позже в Национальном музее Литвы сообщили, что разместят у себя футболку Дудайте с антироссийской надписью.

Источник: ТАСС
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