Легков назвал главную задачу Специальной Олимпиады России

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков заявил, что главная задача Единых игр Специальной Олимпиады России заключается не в завоевании медалей, а в возможности спортсменам с нарушениями интеллекта почувствовать, что они такие же, как все.

«Здесь большое количество участников, они бегают, соревнуются. Медали — это не самое главное. Главное — дать участникам почувствовать, что мы вместе, они важны, нужны и они такие же, как все. Здорово, что мы продолжаем соревноваться, и слава богу, что у нас есть дружественные страны, и мы можем соревноваться вместе», — приводит слова Легкова ТАСС.

Единые игры Специальной Олимпиады России среди спортсменов с нарушением интеллекта проходят в Казани с 22 по 26 января. Основной целью соревнований является социализация людей с интеллектуальными нарушениями через регулярные занятия спортом, а также повышение информированности общества о достижениях атлетов Специальной Олимпиады. Участие в Единых играх Специальной Олимпиады России принимают спортсмены из 59 регионов страны, а также атлеты из Белоруссии.