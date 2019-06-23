Легкоатлет Иванюк предпочел Европейские игры коммерческому старту ради российского флага

Бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках в высоту Илья Иванюк рассказал, почему решил выступить на Европейских играх в Минске, а не на проходящем параллельно коммерческом старте в Польше.

– Я сегодня почувствовал, что выступать в российской форме очень даже ответственно, – приводит tass.ru слова Иванюка. – Как говорит мой коллега Сергей Шубенков, выступать под белым квадратиком (нейтральным флагом) это дело одно, и ты никому не обязан вроде бы. Но когда выступаешь за команду, тут совершенно все по-другому.

Сегодня проходит коммерческий старт в польском Ополе, где довольно-таки неплохие призовые. Но всех денег не заработаешь, как говорится, да и формат соревнований здесь очень интересный, хотелось в нем поучаствовать. Очень хотелось выступить наконец-то под российским флагом.

России не вернули флаг, но пустили в Токио //

Ласицкене и Клишина поднимают бунт. Они не хотят вечно выступать без флага // Для ВФЛА забрезжил свет в конце тоннеля